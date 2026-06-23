◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「6番・右翼」でスタメン出場。「腰のけいれん」で途中交代した。試合序盤でのアクシデントだった。1―1の2回1死、四球で出塁し、次打者・エドマンの右前打で二塁へ進塁。二塁到達後に右脇腹を気にする素振りを見せ、両膝に両手をついてしゃがみ込んだ。代