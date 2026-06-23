東京・北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事で、火元付近の壁にあるコンセントにはプラグが刺さった状態で、コードは焼き切れていたことが分かりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で発生し、児童らあわせて11人が重軽傷を負ったものです。その後の取材で、火元の音楽準備室には電気ストーブとサーキュレーターがあり、近くの壁のコンセントにはプラグが刺さった状態で、コードは焼き切れていたことが分かり