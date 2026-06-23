◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージI組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル(日本時間23日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)この試合に勝利し、28年ぶりにW杯の決勝トーナメント進出を決めたノルウェー。試合後には選手や監督らが、同チームの応援スタイル「船こぎパフォーマンス」をピッチ上で披露し、スタンドのサポーターと喜びをわかちあいました。その「船こぎパフォーマンス」とは、バイキングをイメージ