最初に結論：夏ボーナスは定期預金の好機、年1％超の高金利キャンペーンが続々登場記事の重要ポイント：1：SBJ銀行は1年もの年1.35％で業界トップ水準2：SBI新生銀行・住信SBIネット銀行・楽天銀行も年1.2％超3：預入期間や条件を比較して、自分に合った預け先を選ぶ金利上昇を背景に、定期預金の魅力が高まっています。夏のボーナスシーズンを前に、銀行各社では年1％超の高金利キャンペーンが相次いでおり、なかには年1.35％を打