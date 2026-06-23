今年もやります！ テレ東発の“日本語の夏フェス” 「川島明の辞書で呑むTHEライブ４ ～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」 東京ガーデンシアターで８月２３日（日）に開催決定！ 新フェーズ【た行】突入を記念し 過去最大規模で【た】呑み開催！ 今日から一次先行抽選チケット販売開始！ テレ東では、８月23日（日）