政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで配信)の第10話が、22日に放送された。いよいよ選挙戦が始まった同話では、レジェンド声優・日高のり子がウグイス嬢、人気声優・梶裕貴が“カラス”として登場し、SNSでは「豪華すぎる」「耳が幸せ」と