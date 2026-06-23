中国の華中科技大学とVIVO AI Labの共同研究チームが、画像の欠損領域を周囲と自然につながるように生成する「インペインティング」向けの軽量AIフレームワーク「Moebius」を発表しました。Moebiusは約2億2600万パラメーターで動作しながら、100億パラメーター級の大規模産業用モデルに近い、あるいは一部の評価で上回る品質を目指した用途特化型モデルです。Moebius Project Pagehttps://hustvl.github.io/Moebius/[2606.19195] M