フクフク・原作×中林ずん・作画による異世界ファンタジー・コミックをアニメ化した『不運からの最強男』が、2027年に放送されることが決定。ティザービジュアルが解禁されたほか、千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決まった。【写真】『不運からの最強男』イメージソングを歌うのは千葉翔也！小説投稿サイト「小説家になろう」発の累計150万部突破の大人気シリーズをアニメ化。主人公は、