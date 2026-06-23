松井玲奈が主演を務める今秋放送の夜ドラ『青の花 器の森』（NHK総合／毎週月曜〜木曜22時45分）の制作がスタート。松井と原作者・小玉ユキのコメントが到着した。【写真】『青の花 器の森』で絵付け職人を演じる松井玲奈本作は、長崎県波佐見町（はさみちょう）の焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛おしくなる大人のラブストーリー。原作は小玉ユキの人気コミック。長崎県波佐見町で作られている陶磁器は、その多くが、気づ