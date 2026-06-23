メッシ2Gで決勝トーナメント進出サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う南米アルゼンチンは22日（日本時間23日）、グループJ第2節のオーストリア戦に2-0で快勝。メッシの2ゴールで2連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めた。ネット上では日本人から届いた祝福メッセージが拡散。アルゼンチンファンから賛辞が集まっている。日本時間23日の深夜2時にキックオフされた一戦で、アルゼンチンはエースのメッシがW杯通算単独