アーティストの清川あさみが23日までにInstagramを更新。女優の戸田恵梨香、大島優子との“女子会”を報告した。【写真】戸田恵梨香＆大島優子、プライベートの女子会が「素敵すぎる」と話題清川が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、親交の深い戸田や大島と食事を楽しむ姿が収められている。投稿の中で清川は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな2人と」とつづり、