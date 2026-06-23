北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は25日（日本時間26日）、1次リーグF組最終節となるスウェーデン戦を迎える。決勝トーナメント進出をかけた大一番を放送するNHKは決戦3日前、番組の出演者を発表。元日本代表MF本田圭佑が現地解説として再び登場することになった。また、実況席の“新コンビ”に期待の声が上がっている。再びNHKで「本田節」が炸裂する。NHKは日本時間23日、スウェーデン戦中継の概要を