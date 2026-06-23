プロフィギュアスケーターの羽生結弦が7月1日発売の「anan」2502号 スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙に登場。超ロングインタビューや70問70答も掲載される。【写真】羽生結弦の美しい跳躍羽生が登場するのは「anan」2502号 羽生結弦スペシャルエディション。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは11年ぶり。至高のグラビアと超ロングインタビューで、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説の