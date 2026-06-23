舘ひろし主演の映画『免許返納!?』より、舘演じる国民的人気スター・南条弘と南野陽子演じるスナックの店主・安田しずえが「泣かないで」を熱唱するデュエットシーンが解禁された。【動画】舘ひろし×南野陽子が「泣かないで」を熱唱本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘のパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。今回解禁となったのは舘演じる南条が旅の途中で訪