星屑スキャットが、明日に発売する7インチアナログ「恋はパッション ／私らしく」より、A面曲「恋はパッション」のMVを公開した。https://youtu.be/iSEwek5TJKcなお、アナログ発売日の明日からは、DAMにて「恋はパッション 」と「私らしく」2曲のカラオケ配信も決定している。現在星屑スキャットは、7月3日・4日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）2デイズを含む全国ツアー＜HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL