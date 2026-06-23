メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市が発注する公共工事の入札で、設計金額を業者に漏らしたとされる市の前の建設部長の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 起訴状によりますと、弥富市の前の建設部長、立石隆信被告（55）は去年5月、弥富市が発注する「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札で、業者に設計金額などを漏らした罪に問われています。 立石被告は起訴内容を