元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが妹との２ショットを公開した。２３日までに自身のインスタグラムを更新。「日本の第２戦、素晴らしい勝利をＤＡＺＮＰＡＲＴＹＬＩＶＥのスタジオで豪華ゲストの皆さんと見届け、最高な気分のまま妹と合流してＡｙｕｍｕＩｍａｚｕくんのライブへあ〜いい１日だったな」などとつづり、妹との２ショットやピッタリとしたトップスにデニムパンツを合わせたコーディネート姿を披