◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場登録しているメンバーのなかで、唯一の牝馬であるケリフレッドアスク（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）は、角馬場からＷコースに出て調整した。今井助手は「こちらに来た当初はイレ込んでいましたが、今朝は落ち着いていて良かったですね」と明るい表情だった。前走のヴィクトリアマイルでは、後方からの競馬と