元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２３日、ジャイアンツ球場で練習を行った。それぞれ遠征に帯同しなかった１、２軍の先発投手陣とともに汗を流した左腕は、則本に誘われてキャッチボールのペアを組み「助かりました！」と笑みを浮かべた。小笠原は２７日のファーム・リーグ、阪神戦（ＳＧＬ）での巨人デビューを照準に調整を進めている。１８日に入団会見を行い、２１