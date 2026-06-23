お笑い芸人のサンシャイン池崎(44)が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8年間乗った愛車から、新車に乗り換えたことを報告した。 【写真】似合ってる、新相棒カングーに乗って登場する池崎 池崎は「8年連れ添った愛車フィット、ありがとう。そして、これからは新たな相棒と…【新車購入】」と題した動画を公開。動画冒頭では、8年前にお笑いコンビ・ロッチの中岡創一から譲り受け、これまで乗り続けた黄色のホンダ