手軽に情報収集や交流ができる一方で、SNSに疲れを感じる人は少なくない。そんな現代人に向けた作品「【自衛】SNSでニュースを見続けてしまう全ての人へ……」（作・秋野ひろさん）が注目を集めている。 【漫画】「【自衛】SNSでニュースを見続けてしまう全ての人へ……」を読む 冒頭、「心が疲れてしまうこと...ありますよね」と語る主人公・広野アキが、SNSとの緩やかな付き合い方を3つ紹介してくれる。まずは「タ