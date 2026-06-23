折り返し点を通過した2026北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグが24日のK組のコロンビア−コンゴ戦で第2戦をすべて終える。12日の開幕から目につく点の一つが1次リーグの第1、2戦の結果が異なるチームが多い点だ。アジアのチームは1次リーグ第1戦で6連続無敗となり、話題を呼んだ。ところが第2戦では日本を除いて勝利がない。半面、第1戦で振るわなかった欧州・南米の強豪チームは第2戦で実力を発揮した。W杯でも「上がるチームは