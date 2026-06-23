イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、米国とイランがレバノンでの衝突を防ぐための「緊張緩和機構」の設置に合意したとの知らせを受け、強い衝撃を受けたと、現地メディアが22日（現地時間）に報じた。イスラエルのチャンネル12はこの日、ネタニヤフ首相が、今回の「レバノン衝突防止メカニズム」がイスラエルの軍事行動の自由度を制限し、監視体制からイスラエルが排除される可能性を懸念し、外交的対応に乗り出したと伝え