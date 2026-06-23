オマーン外相がイラン当局者と会ってホルムズ海峡の問題について議論し、国際法の遵守と通航料のない安全な通航保障原則を再確認したと明らかにした。オマーンのバドル・ブサイディ外相は23日（現地時間）、X（旧ツイッター）で「マスカットでイランのガリバフ国会議長、アラグチ外相と会談し、最近の懸案について協議した」と明らかにした。ブサイディ外相は「最近締結されたイラン・米国間の覚書（MOU）、特にホルムズ海峡関連条