20代ラストの写真集『アヤサージュ』を24日に発売する声優・伊藤彩沙。アニメ『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役、『メダリスト』鹿本すず役、『ウマ娘 プリティーダービー』ヴィブロス役などで知られる彼女の3冊目となる写真集は、「少し大人な私、でも自分らしさを大切に」をテーマに撮影された。オリコンニュースは、写真集のお気に入りカットや20代でやり残したこと、そして30代に向けて挑戦したいことを聞いた。（写真撮影＝上野