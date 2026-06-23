サッカー元日本代表MFの本田圭佑が23日、自身のインスタグラムを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦でのショットを公開した。【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚同試合は21日午後1時にキックオフ。日本テレビ系で生中継され、日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）が実況を、本田が解説を務めていた。投稿で、自身の真剣な表情や、山本アナと記念2ショットを撮影