22日、北海道の旭川地方裁判所にて、2024年につり橋から落下させ17歳の女子高校生を死亡させ殺人罪などに問われている内田梨瑚被告の裁判員裁判が行われた。 旭川・女子高校生殺害事件、内田梨瑚被告に懲役27年判決求刑通りもネットの反応荒れる 内田被告には懲役27年を言い渡されたのだが、判決理由の朗読中、傍聴していた40代の男性が突然大声を発しながら法廷内に乱入。 報道などによると「この判決じゃ報われねえぞ！