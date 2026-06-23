あいの風とやま鉄道の昨年度の利用者数がコロナ前を上回り開業以来最も多くなりました。これはきょう開かれた、あいの風とやま鉄道の利用促進について話し合う会合で示されました。昨年度の利用者は1541万人余りで前の年度から50万人以上増え、 新型コロナ流行前の2019年度も上回り開業以来最も多くなりました。要因として大阪・関西万博やインバウンドなどの効果で定期券以外の利用者が開業以来、最多となったことなどが挙げられ