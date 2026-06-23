【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）【映像】世界震撼！エンバペ、時速120キロ“超弾丸シュート”を放つ瞬間怪物FWの一撃に世界が震撼した。フランス代表のFWキリアン・エンバペがボックス外から逆足で時速120kmの弾丸シュートを突き刺すと、ファンからは驚きの声があがった。日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラク