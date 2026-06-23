菱川龍己容疑者（兵庫県警提供）神戸市長田区の路上で2017年、神戸山口組から離脱した任きょう山口組（現・絆会）の関係者が射殺された事件で、兵庫県警は23日、殺人と銃刀法違反の疑いで指名手配していた当時神戸山口組系の組員菱川龍己容疑者（50）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。事件は17年9月12日に発生。任きょう山口組の織田絆誠代表（59）が乗った車列が襲われ、楠本勇浩さん＝当時（44）＝が射殺された。