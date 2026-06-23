東京都北区の区立小で起きた火災で、出火元とみられる校舎4階の音楽準備室で、コンセントに差し込まれた状態のプラグが見つかったことが23日、警視庁への取材で分かった。コードは焼け切れていた。警視庁は出火との関連を調べている。