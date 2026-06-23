歌手でタレントのDAIGO（48）が21日、Instagramを更新。5歳の長女からもらったほほえましいプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【映像】“大きくなった”子どもたちの姿や長女からのプレゼント2016年に俳優の北川景子（39）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てるDAIGO。これまでにもInstagramで、北川と子どもたちが写る収録現場での様子や、母の日に長女が北川のために選んだプレゼントなど、家族との日常を度々発信し