サッカーの日本代表がスウェーデン戦に向け全体練習を再開。けがで別メニューの久保建英選手も姿を見せました。練習前、グラウンドにはユニフォーム姿の選手達が。森保ジャパンの選手、スタッフが揃って写真撮影を行いました。左膝のけがのためチュニジア戦には帯同せず、調整を続けていた久保建英選手も参加。その後の全体練習には加わらず、別メニュー調整でした。チュニジア戦の先発メンバーたちはリカバリーに努め、長友選手な