犬が『おしっこ漏れそう』なときにみせるサイン５選 犬は言葉で伝えられない代わりに、行動で「おしっこしたいよ」とサインを出しています。特にトイレトレーニング中の子犬は、わかりやすくサインを出していることが多いです。しっかり観察して察してあげましょう。 1.床のニオイを執拗に嗅ぎ始める 犬がおしっこをする前によく見せる行動のひとつに、部屋の中を歩き回りながら、クンクンと床を嗅ぐ行動があり