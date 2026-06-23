快適に過ごすためにはもはや欠かせない家電となったエアコン。省エネ性能に加えてセンシングなどの制御技術やメンテナンス性などが選択のポイントだ。＊＊＊エアコンの選択ポイントには省エネ性に加えてさまざまな機能がある。例えば、パナソニック「Eolia CS-X406D2-W」は省エネ達成率107％で業界トップクラス。エコロータリーコンプレッサーの採用により、最小出力0.2kWを実現し、つけっぱなしでも電気代を抑えられる。