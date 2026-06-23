2024年5月、音楽学校の同級生4人で結成し、各地のサーキットライブで入場規制を連発するなど、大注目のオルタナティブ・ポップロックバンド・クレイジーウォウウォ!!が、 6月24日（水）に配信シングル「VIVA!!（Album Ver.）」をリリースする。クレイジーウォウウォ!!は、1stアルバム「WOW」を7月22日（水）にリリース予定。結成からわずか2年で大きな飛躍を遂げた彼らの「第一章の集大成」となる作品に仕上がっている。発売に先駆