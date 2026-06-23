KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは23日、povoのデータ容量を追加できる「ギガチャージカード」を、Yahoo!ショッピングで発売した。価格は、24時間の「データ使い放題」が330円など。 「ギガチャージカード」は、povoのトッピングが購入できるカード。記載されているPINコードをpovo2.0アプリに入力し、データ専用eSIMをスマートフォンに登録す