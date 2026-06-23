SWITCHBOTは、一部のスマートホーム製品について、8月1日に希望小売価格を改定する。為替変動や原材料価格、製造費、物流費の上昇を理由としている。 対象製品には、スマートリモコン、センサー、スマートロック、照明、ロールスクリーンなどが含まれる。 たとえば、「SwitchBot リモートボタン」は2480円から2980円へ、「SwitchBot 人感センサー」は2980円