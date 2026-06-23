KDDIは、au／UQモバイル経由で提供している「Google AI Pro」のキャンペーン価格について、9月30日に終了する。サービス案内ページで案内されている。月額料金は1760円→2420円となる。 2025年8月28日以降、au／UQモバイル経由でGoogle AI Proに申し込んだユーザー向けに、キャンペーン価格の1760円で提供していた。今回のキャンペーン終了により、2026年10月1日以降の利用分