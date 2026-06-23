MATECHは、半固体電池を採用した容量1万mAhのモバイルバッテリー「PowerBlade 10000」を発売した。価格は6990円。カラーはブラックとシルバーの2色。 「PowerBlade 10000」は、MATECH独自の品質基準「SemiCore」に準拠した半固体電池を採用するモバイルバッテリー。USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット、一部のノートパソコンなどを充電でき