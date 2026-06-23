ドイツサッカー連盟（DFB）は現地６月22日、ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが左足首の内側側副靱帯を断裂したと発表。北中米ワールドカップの残りの試合を欠場し、当面の間はチームとともにアメリカに留まると公表した。26歳のDFは、20日にトロント・スタジアムで開催された北中米Ｗ杯のグループＥ第２節のコートジボワール戦（２−１）で受傷。ハーフタイムでの交代を余儀なくされていた。DFBの公式サイトによれば、