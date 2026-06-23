興奮せずにはいられない。アルゼンチン代表が現地６月22日、北中米ワールドカップのJ組２節で、オーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。アルジェリアとの初戦に続き、またもリオネル・メッシが全ゴールを叩き出した。６日前に圧巻のハットトリックを達成した38歳の英雄は、開始９分のPKこそ失敗したものの、38分と90＋５分に黄金の左足で得点。Ｗ杯通算得点を18に伸ば