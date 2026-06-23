画面に映った瞬間の存在感やオーラによって、実際の身長以上に高身長なイメージを持たれるころがあります。フレッシュな20代の男性俳優たちの、見た目の印象と実際の身長のギャップも興味深いポイントです。All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「もっと身長が高いように感じる20代男性俳優」ランキングを紹介します