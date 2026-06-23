俳優の瀬戸康史さんは6月22日、自身のInstagramを更新。レアなひげあり最新ショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】瀬戸康史のひげあり最新ショット「ワイルド系のビジュかっこよすぎませんか？」瀬戸さんは「元気してますか？僕は元気です」とつづり、1枚の写真を投稿。ラベンダー畑をバックにした爽やかなソロショットを披露しています。チャコールのTシャツとサングラスを着用した珍しいひげ姿です。少しワイルドな雰