2戦5発でW杯の得点記録も塗り替えたメッシ。その勢いたるや……(C)Getty Images天才、史上最高、異星人、はたまた神か……。もはやリオネル・メッシを表現するのに適格な言葉は見当たらない。明後日に39歳となる生ける伝説が、ふたたび異彩を放った。【動画】これが「現代の奇跡」だメッシが決めた圧巻ゴラッソ2発をチェック現地時間6月22日、アルゼンチン代表は北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグJ組2節で、オーストリ