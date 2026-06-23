モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月22日、自身のInstagramを更新。娘とのお散歩ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】藤田ニコル＆娘のお散歩ショット「おしゃれママすぎる〜」藤田さんは「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はソロショットですが、3枚目には藤田さんが娘の乗るベビーカーを押す姿が写っています。「みんなで」ということは、撮影しているのは夫で俳優の稲葉友さんでしょ