振付師でタレントのKABA.ちゃん（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。タレントの若槻千夏（42）がドハマリしている映画を明かした。「『なおたんお帰りとお誕生日の集まり会』なおたん野沢の直子さんと若槻千夏パイセンがお誕生日をお祝いしてくれました」とタレントの野沢直子、若槻とのスリーショットを公開。「てか、なおたん仕切りのはずだったのに、、、結局、若槻さん仕切りになってて、お帰りなさい会とお誕生