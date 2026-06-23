◇W杯北中米大会1次リーグI組ノルウェー 3―2 セネガル（2026年6月22日ニューヨーク/ニュージャージー）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、28年ぶりの出場を果たしたノルウェー（FIFAランク31位）がセネガル（同15位）に3―2で勝利した。初戦のイラク戦に続く連勝で、決勝トーナメント進出を決めた。試合後にストーレ・ソルバッケン監督（58）が異例の言動を見せた。