俳優・川口春奈が出演する寿司チェーン「はま寿司」の新TVCMが、きょう23日より全国でオンエアされる。【動画】はま寿司にガチのプライベートで訪れる川口春奈の一部始終新CMは「九州うまかねた祭り はまい！」篇。九州（長崎県）出身の川口が、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を長崎弁で訴求する。「九州▽！」（※▽＝ハートマーク）と描かれたおそろいTシャツを着て友人とはま寿司を訪れ、「さて…」と気合十分に