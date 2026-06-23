神戸市のマンションで冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、遺体は上半身と下半身に切断され、袋に入った状態だったことが分かりました。 6月20日、神戸市中央区のマンションの一室で、大型の冷凍庫の中から男性の遺体が見つかり、身元は部屋の元住人の西口豊さんと判明しました。 警察によりますと、死因は不詳で、2011年12月ごろに亡くなったとみられています。 また、遺体は腹部を境に上半身と下半身に切断され、それぞ